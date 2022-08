Mossa Sassuolo: Kouame lascia nuovamente la Fiorentina?

La Fiorentina potrebbe far partire nuovamente l’attaccante Christian Kouame. E un’occasione in questo senso potrebbe offrirla il Sassuolo che sta lavorando alla cessione di Giacomo Raspadori al Napoli. Questo è quello che scrive stamani La Nazione.

Il club emiliano ha sondato la disponibilità dei viola a dare via in prestito l’ivoriano, che ha giocato in Belgio, all’Anderlecht nel corso della passata stagione. Un prestito che però dovrà essere accompagnato almeno da un diritto di riscatto per questo giocatore che può giocare come seconda punta, attaccante esterno e, all’occorrenza, anche come punta centrale.