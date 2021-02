Mostovoy: “E’ difficile che Kokorin riesca a ribaltare la triste situazione della Fiorentina”

L’ex calciatore russo, Alexander Mostovoy, ha parlato a Vseprosport.ru dell’avventura di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Debutto contro l’Inter? Non ha senso giudicarlo per una prestazione di 20′ in cui ha toccato il pallone due-tre volte. Nella prossima partita farà gol o creerà una buona occasione. Non sono stato sorpreso che abbia giocato subito nonostante fosse arrivato da poco: rispetto a Miranchuk-Atalanta, la situazione alla Fiorentina è diversa. E’ difficile – conclude Mostovoy – che Kokorin riesca a ribaltare la triste situazione della squadra di Prandelli. Lì ci sono altri giocatori di valore, ma Sasha è un bravo ragazzo ed è andato lì col solo scopo di giocare”.