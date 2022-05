Mourinho: “Aspettiamo spiegazioni sul rigore, che non era fallo. Perché da quarto hanno mandato Banti, che è di Livorno, vicino a Firenze?”

Classica rimostranza arbitrale per José Mourinho, che a Dazn ha parlato così della gara persa con la Fiorentina:

“La spiegazione la aspettiamo noi da tante partite e non l’abbiamo. Oggi c’è una doppia spiegazione, una è che noi dopo la partita di giovedì avevamo meno energie fisiche e mentali, a differenza di una squadra che si è preparata per tutta la settimana. L’altra la aspetto dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da qua, ma non la riceviamo mai. Il rigore è un tocco, non è un fallo, l’arbitro era vicino e non ha dato rigore. Il signor Banti è intervenuti. Aldilà di questo rigore, la Fiorentina è stata più forte, ha giocato con un motore differente e ha meritato di vincere. Non stiamo parlando dei tre punti di oggi, ma di tanti episodi che non hanno spiegazioni.

Questa squadra ha giocato 14 partite in più della Fiorentina, che in tutta la stagione ha avuto una settimana intera per preparare la partita. Facendo 10 km circa a partita ogni giocatore, questa mole di partite fa la differenza nell’intensità. Abbiamo il rispetto dei romanisti, vogliamo anche quello dei Banti della nostra vita”.