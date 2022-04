Mourinho mette Veretout alla porta: “Non dico ciò che non posso dire”

Dopo essersi messo contro tutta Firenze per il modo in cui si è liberato per vestire giallorosso, dopo sole tre stagioni sembra che anche a Roma il futuro di Jordan Veretout sia ormai segnato. Il club capitolino è infuriato con il francese, con José Mourinho che si è confrontato con Tiago Punto sul caso della festa di Montecarlo dove la compagna del giocatore ha continuato la festa di compleanno nonostante sapesse di essere positiva al Covid-19.

Lo stesso tecnico portoghese quest’oggi durante la conferenza alla viglia della sfida contro la Sampdoria, interrogato sulla situazione dell’ex Fiorentina, ha risposto così ai tanti giornalisti presenti: “Non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non dico ciò che non posso dire, ma mi limito a dire che non è disponibile per domani”.

Nonostante tutto sembra però che il party di Montecarlo sia solo l’ultima goccia di una situazione compromessa da tempo. I rapporti tra calciatore e club sarebbero da tempo inclinati a causa del mancato raggiungimento di un accordo per il rinnovo del contratto.