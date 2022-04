Mourinho perde un centrocampista: out contro la Fiorentina?

Brutte notizie per la Roma in vista del finale di stagione. I giallorossi sono infatti in apprensione per Henrikh Mkhitaryan, costretto ad uscire nel secondo tempo contro il Leicester a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ipotesi più probabile è che possa trattarsi di uno stiramento. Al termine della partita, José Mourinho ha parlato così dell’armeno: “Il fatto che sia stato costretto a uscire in una gara così importante non è un buon segno”.

Nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti di rito, ma Mkhitaryan è sicuramente a rischio per la partita di lunedì 9 maggio tra Fiorentina e Roma.