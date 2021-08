Moyes: “Milenkovic al West Ham? Non parlo mai di giocatori di altri club, ma stiamo provando ad aggiungere qualcosa alla nostra squadra”

La Premier League è ormai ai nastri di partenza, pronta a riiniziare dopo la delusione della finale europea persa dalla Nazionale inglese proprio contro l’Italia. Il West Ham affronterà all’esordio il Newcastle, e il tecnico degli Hammers ha parlato così durante l’odierna conferenza stampa di vigilia. Queste le parole dell’allenatore David Moyes in risposta ad una precisa domanda circa la trattativa con la Fiorentina per Nikola Milenkovic:

“Non parlo mai di giocatori di proprietà di altri club. Certamente stiamo provando ad aggiungere qualcosa alla nostra squadra. Ci sono state e ci sono delle offerte in atto per alcuni giocatori, faremo del nostro meglio per rinforzare la rosa entro il termine del mercato”.