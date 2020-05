Mpasinkatu a FN: “Chouiar è da Fiorentina, vi racconto Lechar. Terzino sinistro? Ecco il nome per la Viola”

Malù Mpasinkatu è stato il primo ds di colore in Italia, è un affermato opinionista ed esperto di calcio internazionale, soprattutto sul versante francese, belga ed africano, ma non solo. Fiorentinanews.com lo ha contattato per affrontare varie tematiche di mercato e relative alla rosa viola, con uno sguardo al presente ed al futuro.

Alla Fiorentina sono stati accostati i nomi di Chouiar del Digione e Lechar del Marsiglia. Profili che fanno al caso della Fiorentina?

“Chouiar è un attaccante esterno classe ’99, che sa adattarsi su entrambe le fasce, ma all’occorrenza può agire anche trequartista. E’ dotato di una buona struttura fisica, è alto quasi 1.80 m. E’ franco-marocchino ed in campionato col Digione ha fatto molto bene, ha giocato sempre titolare segnando anche 4 reti. Arriva dal Lens, squadra rinomata nel lanciare i giovani, un grande centro di formazione. Si è preso la scena in Ligue 1, risultando una sorpresa assoluta grazie alle sue prestazioni. E’ nel giro della Nazionale francese ed ha debuttato in Under 21. Oggi con una cifra tra i 7 e gli 8 milioni lo si acquista. Su di lui ci sono varie squadre francesi di lignaggio superiore al Digione, pronte a fare un’offerta. La Fiorentina col suo budget può riuscire a spuntarla.

Aggiungiamo poi che c’è Ribery, che porta una visibilità pazzesca in Francia e l’idea di giocare con lui può fare la differenza. Lechar è il classico giocatore di grande qualità tecnica di scuola magrebina. Può giocare da mezzala offensiva ma anche da trequartista, ha grandi doti negli assist, ma sa pure segnare: è completo. Va a scadenza e può essere un’opportunità. Ha grande personalità, e questa è una dote innata, è molto smaliziato. Se la Fiorentina lo vuole deve fare in fretta. E’ giusto pensare anche al futuro, i campioni di domani si prendono al momento giusto, quando ancora le cifre sono accettabili”.

A proposito di talenti che si svincolano: Aouchiche del Psg è seguito anche dalla Fiorentina, benché si tratti forse di un nome fuori portata…

“Non penso che in questo momento la Fiorentina vada in guerra con realtà pronte a mettere tantissimi soldi per il ragazzo e gli agenti. Tutto poi può essere, perchè Commisso economicamente è molto solido, ma è un’operazione molto molto difficile”.

In mezzo al campo si è parlato di un interesse per Bellegarde, classe ’98 dello Strasburgo. Può essere un tassello giusto per la mediana viola?

“A me il ragazzo piace. Gioca come centrale di centrocampo, ed è bravo sia in impostazione che in interdizione. E’ sicuramente adatto alla Fiorentina. I giocatori francesi arrivati in viola dalla Ligue 1 hanno dato tutti il loro contributo; solo Eysseric non si è inserito, ma anche Dabo ha fatto piuttosto bene il primo anno, per non parlare di Veretout. Anche Rachid Ghezzal è un calciatore su cui insisterei, perché non sempre è facile adattarsi ad una realtà diversa, ma è un buon giocatore. I giocatori di scuola francese hanno tecnica e consistenza fisica, e lavorando tatticamente diventano presto elementi molto completi”.

La Fiorentina è alla ricerca di un profilo per la fascia sinistra, qualora non dovesse riuscire a confermare Dalbert, c’è un candidato che suggerirebbe?

“Sicuramente un profilo giusto potrebbe essere Boli Bolingoli-Mbombo del Celtic (cugino dei fratelli Lukaku ndr). E’ un esterno ormai maturo, classe ’95, belga. Buon giocatore, che può stare alla grande alla Fiorentina. Qualità-prezzo può davvero fare al caso dei viola. Per una cifra vicina ai 7 milioni si sposta”.