Mpasinkatu: “Ikonè deve ancora capire tatticamente il calcio Italiano. I giovani francesi sono bravi e fisicamente pronti, ma…”

Il dirigente ed operatore di mercato Malu Mpasinkatu a TMW RAdio, ha parlato anche dell’attaccante della Fiorentina Jonathan Ikonè: “È un esterno che va servito in profondità ma deve ancora capire tatticamente il campionato italiano. I giovani francesi sono bravi e fisicamente pronti, ma devono ancora completarsi tatticamente. Credo però che con Italiano possa migliorare. Mi ricordo che quando ero il DS del Rieti, Italiano allenava il Trapani e come direttore dovevo votare il miglior allenatore del girone di Lega Pro ed io personalmente lo votai nonostante non vinse il campionato”.

Poi ha proseguito: “La Fiorentina deve credere all’Europa fino a quando la matematica non la condanna. I viola hanno subito male la sconfitta in semifinale di Coppa Italia”.