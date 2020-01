Mpasinkatu: “Vi spiego Duncan, Amrabat e Kouamè. Li promuovo tutti”

Il dirigente ed esperto di calcio africano, Malu Mpasinkatu, ha parlato a Radio Bruno: “Kouamè? Ha fatto tanta gavetta, per lui è un salto di qualità meritato. Ha un talento incredibile, può fare tutto in attacco ma è più prima punta che seconda. Sa lavorare per la squadra ma vede anche la porta. Duncan? Ha grandi margini di miglioramento, è tecnico e potente. Si completa con Castrovilli. Promuovo entrambi gli acquisti, sono costati meno rispetto a quello che sentiamo in giro, sono due ottimi giocatori e giovani. Amrabat? Ce ne sono pochi come lui, è difficilissimo in Italia, dopo quattro mesi, essere voluto già da tutti; è un calciatore più unico che raro”.