Muriel entra dalla panchina per battere una punizione e fa subito gol. La Juventus travolta dal Chelsea

Serata di Champions League amara per entrambe le squadre italiane impegnate nella due giorni europea. La Juventus a Stamford Bridge subisce gol già al 25′ da Chalobah. Sul finale della prima frazione bianconeri vicini al pareggio, ma il tiro di Morata viene salvato sulla linea di porta. Nella ripresa i campioni d’Europa dilagano: prima James e poi Hudson-Odoi siglano rispettivamente le reti del 2 e del 3 a 0. Nei minuti di recupero spazio anche alla rete del definitivo 4 a 0 inglese firmato Werner.

L’Atalanta invece in Svizzera finisce con un rocambolesco 3 a 3. La partita la sblocca grazie alla rete del solito Zapata. Poi lo Young Boys la rimette in piedi con Siebatcheu. 1 a 1 all’intervallo. Nei secondi 45′ gli orobici ripassano avanti con Palomino, ma negli ultimi minuti gli svizzeri la ribaltano con Sierro e Hefti. All’88’ però ci pensa l’ex Fiorentina Muriel a riprendere il risultato. Dopo 60 secondi dal suo ingresso in campo, il colombiano pennella su punizione e sigla la rete del 3 a 3 finale.