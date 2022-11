Una storia su Instagram molto polemica quella di Luis Muriel al termine di Atalanta-Napoli. L’attaccante ex Fiorentina della Dea, ha criticato il prolungamento del recupero da parte dell’arbitro Mariani nei minuti finali del match, quando è stato perso diverso tempo. Una storia prontamente rimossa, che però non è passata inosservata:

“Se devi arbitrare alle 18:00, non mettere la cena alle 20:00, che poi non fai in tempo da arrivare”