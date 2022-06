Muriel potrebbe continuare a giocare la Champions. E per sostituirlo l’Atalanta pensa a un altro ex Fiorentina

Da quando la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, Luis Muriel non se l’è passata esattamente male. La Champions con l’Atalanta, spesso anche da protagonista, e ora un possibile upgrade ulteriore. Secondo quanto riporta tuttoatalanta.com, sul colombiano ci sarebbe infatti l’interesse sempre più concreto della Juventus.

Una voce emersa nei giorni scorsi e che sta prendendo sempre più campo, considerando che il contratto di Muriel scade nel 2023 e che l’Atalanta ha bisogno di venderlo subito per non perderlo a zero. 15 milioni totali, comprensivi di bonus, la cifra sulla quale si potrebbe raggiungere l’affare. Nel caso in cui l’operazione andasse in porto l’Atalanta ha già pronto il sostituto di Muriel, ossia Giovanni Simeone. Giusto per rimanere in tema di ex viola.