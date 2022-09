Muriel scontento a Bergamo? La Fiorentina ci potrebbe (ri)pensare

Senza dubbio è l’attacco il reparto che sta facendo più fatica nella Fiorentina. Per questo motivo, a gennaio ci potrebbe essere delle sorprese. Intanto Luis Muriel sembra scontento con l’Atalanta, che pensa a un suo possibile addio.

Già in estate il centravanti colombiano aveva valutato diverse opportunità, ora i tempi sembrano maturi per una nuova esperienza professionale. Per Gian Piero Gasperini non è incedibile, tant’è che Holjund lo avrebbe scavalcato nelle gerarchie. Secondo calciomercato.com l’ex Fiorentina potrebbe essere un’idea della stessa società viola che sta facendo fatica a trovare la via della rete con Jovic e Cabral.

Ricordiamo che Muriel aveva giocato sei mesi a Firenze nel 2019 e non era stato riscattato a seguito del cambio di società dai Della Valle a Rocco Commisso.