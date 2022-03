Mutu: “Allenare la Fiorentina è il mio sogno nel cassetto, ma vorrei arrivarci pronto al cento per cento. Prandelli è l’allenatore che mi ha ispirato di più”

La carriera di allenatore, fin qui, è stata tutt’altro che eccezionale per l’ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu. Diversi esoneri e periodi brevi sulle panchine delle squadre in cui è stato.

Ora la sua nuova possibilità si chiama Rapid Bucarest, ma il ‘Fenomeno’ non ha dimenticato di certo il suo passato e chi gli è stato più vicino nel corso della sua carriera.

“Prandelli è l’allenatore che mi ha ispirato di più – sono le sue parole riportate da Tuttosport – Ora che faccio il tecnico capisco meglio alcuni suoi discorsi dell’epoca e gli do ragione su tante cose. Allenare la Fiorentina? È un sogno nel cassetto, ma ora sto scoprendo me stesso come tecnico. Ho 43 anni, c’è tempo. Sto facendo le mie esperienze, studio per arrivare al massimo. Semmai in futuro dovessi lavorare di nuovo a Firenze, vorrei arrivarci pronto al 100%“.