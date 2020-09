Mutu: “Ho ricevuto un’offerta dall’Italia”. E gli indizi portano al…

Adrian Mutu ha detto diverse volte di avere un sogno per la sua nuova carriera d’allenatore: essere la guida della Fiorentina. Per adesso deve accontentarsi, si fa per dire, della panchina dell’Under 21 della Romania, ma qualcuno ha già cercato di portarlo in Italia: ”Ho avuto un’offerta durante questo periodo – ha confermato l’ex numero 10 viola – ma ho già iniziato un altro lavoro e voglio finirlo. Non vedevo l’ora di iniziare con l’Under 21 in Romania”. Gli indizi portano al Pescara, squadra che si è appena salvata in Serie B, dopo i play out.

