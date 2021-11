Mutu: “Il mio sogno è allenare la Fiorentina”

Dopo essere stato esonerato dall’Universitatea Craiova 1948, l’ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, potrebbe diventare il nuovo selezionatore della Romania.

L’ex attaccante viola ha detto: “Non ho ancora notizie dalla Federazione e per ora abbiamo un allenatore: si tratta di Radoi. Quando non lo sarà più, allora forse verranno presi in considerazioni altri nomi”.

E poi ha aggiunto: “È un mio sogno! Allenare la Nazionale è un orgoglio e un onore, così come un altro mio sogno è allenare la Fiorentina“.