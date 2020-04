Mutu: “Il mio sogno nel cassetto è allenare la Fiorentina ma adesso non sono pronto. Nel 2008 potevamo vincere la Coppa Uefa e quel gol sbagliato…”

Ospite in collegamento a Sky Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu e attuale tecnico della Romania Under 21 ha parlato del suo sogno nel cassetto ma non solo: “Allenare la Fiorentina è il mio sogno nel cassetto, però in questo momento sono in un momento di studio. Vorrei allenarla quando sono pronto al 100% perché so cosa significa la serie A. Rigiocare una partita? Scelgo la semifinale di Coppa Uefa contro i Rangers Glasgow. Ricordo che negli ultimi minuti sbagliai un gol di testa, schiacciando troppo la sfera. Mi è rimasto molto rammarico dentro: sentivo che potevamo vincere l’Europa League”.