Mutu: “Prandelli un maestro per me, insegnava calcio. Come allenatore curo molto la fase difensiva”

L’ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu a Sky Sport ha parlato di Prandelli ma anche della sua nuova carriera da allenatore: “In questo momento sono a Bucarest con la famiglia. Prandelli mi dava consigli sulle punizioni e mi faceva un po’ impazzire. Mi consigliava di cercare di non prendere mai la barriera. Pazzini mi diceva che facevo sempre gli assist a Vieri e non a lui. Allenatore più importante per me? Ne ho avuti tanti e importanti come Capello e Lippi. Quello che mi ha ispirato di più è stato Prandelli; adesso facendo l’allenatore riuscirei a capirlo meglio. Lui insegnava calcio in tutto e per tutto. Prandelli insegnava i movimenti individuali ma sapeva far giocare bene le sue squadra”.