Nainggolan alla Fiorentina: dalla Spagna l’ennesima suggestione. Il belga potrebbe vestirsi di viola nel caso in cui…

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo todofichajes.com, la Fiorentina potrebbe tornare su Radja Nainggolan e provare a portarlo a Firenze a parametro zero. Il giocatore negli ultimi due anni è stato più volte vicino alla maglia viola, ma il belga ha sempre optato per la Sardegna per questione di cuore.

Nainggolan ha un contratto con i rossoblù fino al prossimo giugno, e in caso di retrocessione del Cagliari potrebbe arrivare in viola a costo zero. Chiaramente prima di pensare ad operazioni del genere, la Fiorentina deve concentrarsi sul campo, conquistando quanto prima i punti necessari per scongiurare la retrocessione e allontanarsi così proprio dal belga e i suoi compagni, che ad oggi occupano il terzultimo posto in classifica con 28 punti.