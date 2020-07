Nainggolan e una volontà che sembra lontana da Firenze: la situazione del centrocampista del Cagliari

Secondo quanto riportato dalla Nuova Sardegna a breve si conoscerà il futuro di Radja Nainggolan, centrocampista belga di proprietà dell’Inter attualmente in prestito al Cagliari. Il giocatore ha fatto sapere alla società nerazzurra di non voler diventare una pedina di scambio e di avere intenzione di tornare a Milano solo nel caso in cui Conte decidesse di puntare su di lui. In caso contrario la decisione di Nainggolan sembra quella di voler finire la carriera in terra sarda al Cagliari. Ipotesi tutta da confermare, anche perchè nel pre partita dell’ultimo Fiorentina-Cagliari il centrocampista non aveva di certo disdegnato come sua prossima destinazione Firenze, anzi…

0 0 vote Article Rating