Nainggolan non ha ancora deciso il suo futuro, la Fiorentina ci pensa ma c’è il nodo ingaggio

Un’alternativa da tenere sempre presente è Nainggolan. Il belga è reduce da un’ottima stagione a Cagliari e ancora l’Inter non ha deciso il suo futuro. Un punto verrà fatto dopo la fine dell’Europa League. Come scrive La Repubblica, Proprio con l’Inter c’è in ballo il rinnovo degli accordi per Dalbert e Biraghi. Già l’anno scorso Radja è stato vicino ai viola, il problema però è l’ingaggio, più alto rispetto a Torreira, con il club nerazzurro che non è intenzionato a contribuire in parte.

