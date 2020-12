Nainggolan sempre più ai margini: la Fiorentina resta a guardare?

Dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter aveva scelto di trasferirsi a Cagliari. Dopo una sola stagione in rossoblu, a causa anche dell’incaglio mostre, Radja Nainggolan è dovuto rientrare alla “Pinetina”, riducendo nettamente il numero delle sue apparizioni in campo. Tra il belga e il tecnico nerazzurro non c’è mai stato feeling in questa stagione, tanto che nelle ultime quattro apparizioni in campionato il centrocampista non è mai stato convocato. Non gioca da un mese, dal 22 novembre, da quei 4 minuti nel 4-2 rifilato al Torino, quando l’Inter, con i cambi dalla panchina, riuscito a ribaltare i granata di Giampaolo.

Molto probabilmente Nainggolan non farà parte dei convocati neanche per la sfida di domani contro lo Spezia: lui, assieme a Sanchez e Pinamonti, ha lasciato quest’oggi il ritiro nerazzurro escludendo per la penultima uscita di questo 2020. Il centrocampista è ormai ai limiti del progetto, nel mercato di gennaio Marotta cercherà di piazzarlo al miglior offerente. Su di lui è forte l’interesse deil Cagliari, l’unica opzione perseguibile in questo caso sarebbe però un trasferimento con la formula del prestito. Perchè la Fiorentina non prova a scommettere sul numero 44 nerazzurro? Negli ultimi anni il belga più volte è stato accostato alla Fiorentina ma non è stata mai trovato l’intesa economica. Adesso l’Inter praticamente lo svende, il giocatore cerca l’ultima chance di rilancio e la Fiorentina ha bisogno di sostanza in mezzo al campo. Il centrocampo viola è già numericamente ok, ma perchè in caso di partenze perche non puntare proprio su di lui?