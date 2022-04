Napoli-Fiorentina: due squadre il lotta per obiettivi importanti. Quanto paga la vittoria di Biraghi e compagni al Maradona?

Il weekend è ormai alle porte e i tifosi viola non aspettano altro che vedere i propri beniamini scendere nuovamente in campo dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli. La Fiorentina è ancora sulla scia del treno che porta all’Europa e vorrà continuare a macinare punti per alimentare il sogno di una città intera. Davanti a sé, domenica alle 15.00, si troverà di fronte il Napoli, squadra in corsa per lo Scudetto reduce dal successo contro l’Atalanta a Bergamo.

Due squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi, Italiano contro Spalletti, il nuovo contro il vecchio, insomma tutti gli ingredienti per assistere ad una gara ricca di spettacolo. Per i bookmakers però la partita è abbastanza sbilanciata verso una parte, ovvero quella dei padroni di casa. La vittoria del Napoli infatti è quotata 1,75, mentre quella di Biraghi e compagni paga ben quattro volte e mezzo la puntata. Il pareggio infine si assesta a 3,80 secondo le quote stilate dalla SNAI. Insomma una partita in cui la pressione e le aspettative sono tutte dalla parte dei partenopei. La Fiorentina dunque potrà giocarsela a viso aperto e soprattutto con la mente sgombra da pensieri.