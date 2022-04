Napoli-Fiorentina, ecco come sta Osimhen? Le ultime da Castel Volturno

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno in preparazione della gara di domenica prossima contro la Fiorentina. Arrivano novità sul fronte Victor Osimhen, con il calciatore che nella giornata di ieri si era fermato in seguito ad un fastidio muscolare. Nella mattinata l’attaccante nigeriano si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Come riporta il sito ufficiale del club partenopeo, il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo.