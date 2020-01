Napoli-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Appuntamento al “San Paolo”, dove la Fiorentina cerca conferme e continuità dopo la vittoria stentata sulla Spal e il passaggio del turno a sorpresa in Coppa Italia, ai danni dell’Atalanta. Di fronte alla formazione di Iachini ci sarà il Napoli di Gattuso, in grossa difficoltà e con appena 3 punti più della Fiorentina in classifica. Occasione per affrontare con un po’ più di fiducia, e con l’entusiasmo del neo arrivato Cutrone, una trasferta sulla carta complicatissima. Fischio d’inizio alle 20,45 agli ordini del sig. Pasqua e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.