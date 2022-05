Napoli saluta Insigne e si garantisce il terzo posto, Genoa rassegnato alla B ma non è ancora ufficiale. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È da poco terminata la sfida tra Napoli e Genoa. I padroni di casa hanno vinto per 3-0.

Il Napoli la sblocca al 32° con il “solito” Victor Osimhen. A metà ripresa, i partenopei conquistano un rigore che Insigne prima fallisce, poi trasforma con una seconda opportunità (penalty ripetuto per posizione di Di Lorenzo). Il resto del secondo tempo è solo formalità, con qualche sussulto d’orgoglio rossoblù che comunque non mette in pericolo i ragazzi di Spalletti. Arriva, poi, anche il terzo gol azzurro con una botta di Lobotka.

Con questo successo, il Napoli ufficializza il terzo posto in classifica. Per il Genoa, la Serie B è davvero a un passo, ma la speranza è appesa a un filo chiamato Cagliari–Inter. Ci sono ancora possibilità per un miracolo se e solo se sardi e nerazzurri dovessero pareggiare stasera. Questa partita è stata anche l’ultima per Lorenzo Insigne al Diego Armando Maradona da giocatore del Napoli.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 80, Inter 78, Napoli 76, Juventus 69, Lazio 62, Roma 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria 33, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.