Nappi: “Per me Vlahovic non può essere un campione se ha problemi a tirare un rigore. Prenderei Scamacca al suo posto”

L’ex giocatore della Fiorentina Marco Nappi ha parlato di alcune vicende di casa viola a TMW Radio. Queste le sue parole: “Si vede il lavoro di Italiano. Stanno mancando alcuni giocatori fondamentali, per infortunio o per altro. La Fiorentina si merita un’altra classifica, poteva avere molti punti in più. Vorrei capire il perché Vlahovic non rinnovi, su queste cose io mi arrabbio molto”.

E ancora: “Quando sono stato a cena con Pioli abbiamo parlato di come gestire questi pseudo campioni. Vlahovic per me on lo può essere se ha problemi a calciare un rigore. Al suo posto prenderei Scamacca, nonostante sia problematico nella gestione. La porta la vede grande e potrebbe essere il sostituto ideale del serbo”.