Nardella: “A breve presenteremo le indicazioni per il concorso internazionale di progettazione del Franchi”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è soffermato sul tema del Recovery Fund e della ristrutturazione del Franchi nel corso dell’assemblea comunale.

Queste le sue parole: “Il prefinanziamento all’Italia è previsto che arrivi già a luglio. Per Firenze abbiamo pensato ad un investimento da circa tre miliardi di euro. Franchi? Era nostra intenzione proporre questo progetto tra quelli da finanziare con il Recovery Fund: siamo riusciti ad ottenere questo traguardo così importante. Il progetto di riqualificazione dell’impianto mira non soltanto a recuperare il momento, ma anche a generare. un nuovo punto di interesse su Firenze. A breve presenteremo le indicazioni per il concorso internazionale di progettazione del Franchi”.