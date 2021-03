Nardella: “Abbiamo lanciato il progetto di restyling del Franchi. Dentro ci faremo il Museo della Fiorentina e del Calcio Storico”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a TgCom24 di alcune tematiche riguardanti la Fiorentina: “Noi abbiamo chiesto per il Recovery Fund per gli investimenti sui trasporti pubblici che servono prima di tutto ai cittadini e ai turisti, ma anche per il turismo legato allo sport”.

E poi ha aggiunto: “Stiamo lanciando un progetto di ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’ e vorremmo realizzare nello stadio di calcio della Fiorentina il museo della società nonché quello del Calcio in costume. Sarebbe bello avere un museo sulla storia del calcio perché turismo e sport sono un connubio straordinario, ed il Recovery Fund potrebbe essere di grande aiuto”.