Nardella: “Abbiamo registrato interesse concreto della Fiorentina nel progetto di riqualificazione dello stadio. Il nuovo Franchi avrà un potenziale remunerativo che non è minimamente paragonabile con l’attuale”

“Per noi è necessario il pieno coinvolgimento della Fiorentina in questo percorso”. Parlando della riqualificazione del Franchi e dell’area di Campo di Marte, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha chiamato in causa direttamente il club viola.

Poi ha aggiunto: “Nell’ultimo incontro avuto con il patron Commisso e il direttore generale Barone abbiamo registrato un interesse concreto per il progetto da parte loro, poi le conclusioni spetteranno al club. Lo stadio Franchi nella nuova versione avrà un potenziale remunerativo che non è minimamente paragonabile all’attuale”.

Sempre sul Franchi, Nardella ha specificato: “Per mantenere la capienza di 40 mila posti, i progettisti potranno anche alzare alcune parti. Abbiamo visitato, tra gli altri, lo stadio di Helsinki dove ci sono altezze variabili, soluzione questa che sarebbe anche coerente con le idee di Nervi che aveva previsto di fare un secondo anello in Maratona. Questi fondi non li avremmo potuti spendere per altri progetti, non sono soldi che sono stati sottratti ad altri settori, ma riservati alla ristrutturazione di opere d’arte. Li potevamo spendere per il Franchi, perché lo stadio è ritenuto un monumento nazionale, e basta o altrimenti sono soldi che Firenze avrebbe perso”.