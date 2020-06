Nardella: “Anch’io sto con Commisso, ma non da ora, bensì da un anno. Lo aspettiamo a Firenze a braccia aperte”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha chiarito alcuni punti relativi alla questione dello stadio della Fiorentina: “Ho letto tante cose e molte ricostruzioni che mi sono sembrate non veritiere. Anche io sto con Rocco. Ed è da un anno che sto con lui. Ho sostenuto le idee di Commisso con grande convinzione e mi associo a tutti coloro che hanno messo striscioni e manifesti. Ho il massimo rispetto per lui, per la sua famiglia e per i suoi collaboratori come Barone. Non ho potuto incontrarlo in questi mesi per il lockdown, ma ci siamo sentiti e gli dico che lo aspettiamo a Firenze a braccia aperte”.

