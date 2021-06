Nardella: “Apertura della Fiorentina sul Franchi? Sono molto felice di questa disponibilità, ci ho creduto fin dall’inizio. Se si fanno cose buone…”

Da qualche mese, la Fiorentina ha cambiato in parte le sue considerazioni sul Franchi. Come vi abbiamo spiegato nella giornata di ieri, il club viola sta considerando anche l’ipotesi di partecipare, in qualche maniera, al rifacimento dello stadio. Senza contare che siamo in un momento delicato in cui deve essere ridiscusso anche il contratto d’affitto dello stesso.

“E’ un’ottima notizia – ha commentato il sindaco di Firenze, Dario Nardella (le parole sono riportate da La Nazione) – sono molto felice di questa disponibilità da parte della Fiorentina. In tutta sincerità ci ho creduto fin dall’inizio perché se si fanno cose buone e con un atteggiamento sempre dialogante, poi alla fine le collaborazioni nascono. E quindi lavoreremo certamente fianco a fianco perché lo stadio Franchi risponda alle esigenze calcistiche per le quali è nato. Tutti noi non abbiamo mai smesso di considerarlo la casa della Fiorentina“.