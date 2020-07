Nardella: “Appoggio Renzi, noi abbiamo fatto il possibile. Ora il Parlamento ci aiuti a risolvere una volta per tutte il problema degli stadi in Italia”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si è espresso sul tema stadio e sull’emendamento proposto dal senatore Matteo Renzi: “Bene l’emendamento di Matteo Renzi al decreto semplificazione sul problema dell’adeguamento degli stadi italiani, come anche gli altri emendamenti del PD depositati alla Camera. Vanno tutti nella direzione di consentire in tempi rapidi l’ammodernamento degli stadi italiani. Ora il Parlamento approvi senza esitare queste proposte che spingono in questa direzione perché sulla situazione degli stadi l’Italia è diventata lo zimbello del mondo. I sindaci sono pronti a prendersi tutte le responsabilità per ammodernare gli stadi delle proprie città, ma ora ci vuole davvero una normativa nuova e risolutiva, che migliori anche la legge Lotti-Nardella che già è stata un buon passo avanti”.

