Nardella: “Arrivato il parere positivo del CONI alla fase finale di progettazione dello Stadio Franchi. Mai come stavolta ci sono condizioni per arrivare in fondo”

Arrivano importanti parole del primo cittadino di Firenze Dario Nardella.

Ecco le dichiarazioni del Sindaco fiorentino riportate da Italpress: “La conferenza dei servizi è andata molto bene, abbiamo avuto l’ultimo parere positivo del CONI. Disco verde quindi alla fase finale di progettazione dello Stadio Franchi, ringrazio il CONI, tutti gli attori coinvolti hanno dato l’ok. Dobbiamo ora chiudere le procedure di affidamento dei lavori; lunedì darò notizie sulla gara per quanto riguarda lo stadio, ma mai come stavolta ci sono tutte le condizioni per arrivare in fondo”.