Nardella: “Da lunedì nuove misure a Firenze. Se la Fiorentina ci vuole aiutare concretamente…”

A Radio Bruno è intervenuto il Sindaco di Firenze Dario Nardella per parlare dell’emergenza Coronavirus nel capoluogo toscano. Queste le sue parole: “La città è vuota, con circa il 57% di traffico in meno. Vi anticipo qualche nuova misura che sarà presa dal Comune a partire da lunedì. Concederemo l’ingresso temporaneo gratuito nelle zone a ZTL, basterà richiedere il permesso via mail; i parcheggi gestiti da Firenze Parcheggi vicino agli ospedali saranno gratuiti. Da domani inoltre saranno annullate tutte le rimozioni delle macchine. Faremo ripartire al più presto l’aeroporto. Se la Fiorentina ci vuole aiutare partecipi al bando pubblico che faremo lunedì per ricevere donazioni di mascherine”.