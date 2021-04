Nardella: “Da tifoso e da sindaco dico no all’idea di uno sport coi super-ricchi da una parte. Il calcio è per tutti”

Diverse prese di posizione sono arrivate contro la nascita della SuperLega europea, annunciata da dodici club. La Fiorentina ha scelto la linea del silenzio in proposito, rimanendo legata al blackout mediatico, indetto dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, invece ha espresso questo commento: “Da tifoso e da sindaco dico no all’idea di uno sport con i super-ricchi da una parte e tutti gli altri dall’altra. Il calcio è prima di tutto uno sport popolare per tutti. No alla SuperLega”.