Nardella: “Dispiaciuto per Gattuso. Sarebbe stato bello vederlo in panchina con le sue doti indiscutibili”

Sul divorzio rapido tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso ha voluto dire la sua anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Queste le sue parole, riportate da La Nazione: “Non conosco i retroscena e quindi non commento le decisioni, ma sono ovviamente dispiaciuto perché sarebbe stato bello vedere in panchina Rino Gattuso, con le sue doti indiscutibili e in particolare la grinta e la determinazione che ci appassionano. Da tifoso viola mi auguro che arrivi presto una soluzione in linea con le aspettative della Fiorentina e dei tifosi”.