Nardella: “Domani presentiamo al mondo il bando per lo stadio. Firenze città visionaria e il ‘Franchi’ è la casa della Fiorentina da sempre”

Giornata di vaccinazione all’Open Day per il sindaco di Firenze Dario Nardella, che alla stampa presente, tra cui Fiorentinanews.com, ha parlato anche di quanto andrà in scena domani, con la conferenza di inaugurazione del bando per il restyling del ‘Franchi’: “Domani una tappa molto importante, perché presentiamo un progetto non solo all’Italia ma al mondo intero, un bando internazionale. E’ uno dei progetti più importanti al mondo, per complessità e importanza storica- architettonica. Firenze dimostra di essere una città coraggiosa e visionaria, mettere mani su uno stadio che è stato dichiarato un monumento è una grande responsabilità e ce la prendiamo tutta, perché Firenze ama il futuro, l’innovazione ma difende anche la sua storia e la sua tradizione. Il ‘Franchi’ è sempre stato la casa della Fiorentina e anche un grande esempio di architettura mondiale”.