Nardella: “Due scadenze per il restyling del Franchi, altrimenti perderemo i fondi. Vi svelo le tempistiche”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fornito a RTV 38 un aggiornamento sulla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi.

Di seguito alcune dichiarazioni del primo cittadino fiorentino: “Entro il 2023 si deve appaltare il lavoro per lo stadio Franchi. Entro il 2026 tutto dovrà essere terminato, altrimenti i 100 milioni dall’Europa andranno persi e non ce lo possiamo permettere. Questi sono i tempi indicati in relazione ai fondi connessi al Pnrr”.

Continua così Nardella: “Entro febbraio 2022 la giuria si rivedrà a Firenze e individuerà il vincitore, che sarà annunciato nella prima metà di marzo 2022. La mia idea è quella poi di organizzare una grande mostra internazionale con tutti i 31 progetti che hanno partecipato al concorso, mostra che spero tutti i tifosi poi andranno a vedere”.