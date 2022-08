Nardella e Barone, collaborazione per l’avvio dei lavori al Franchi. Ma l’attesa è per l’incontro con Commisso

Un primo contatto tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, c’è già stato domenica scorsa prima dell’inizio dell’incontro con la Cremonese. Ma il vero incontro, con il tema dello stadio sullo sfondo, andrà in scena nei prossimi giorni. Prima del suo ritorno negli States, Commisso si vedrà col primo cittadino di Firenze.

Nel frattempo però le parti hanno discusso recentemente del Franchi. Nardella e Barone si sono intrattenuti assieme analizzando quello che andrà fatto per l’avvio dei lavori per il nuovo stadio. C’è dialogo e sembra anche esserci collaborazione dopo la freddezza che era emersa nei giorni che hanno portato il Comune a prendere la decisione di intervenire in prima persona per ammodernare radicalmente l’impianto.