Nardella e Giani: “Stadio Franchi una delle priorità e uno dei progetti per il Recovery Fund. Confermiamo impegno congiunto”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella si sono incontrati ieri sera per fare il punto della situazione sui provvedimenti per limitare i contagi Covid e sui progetti condivisi in ambito Next Generation EU tra i quali dovrebbe rientrare anche il restyling dell’attuale stadio della Fiorentina, ovvero l’Artemio Franchi.

“Questo incontro – hanno aggiunto il governatore della Toscana e il sindaco di Firenze – è stato dedicato anche a fare il punto sui progetti per il Recovery Fund. C’è grande sintonia su tutto e, per l’area fiorentina, confermiamo l’impegnò congiunto su 5 priorità: tramvie, con la nuova linea Firenze-Sesto e il collegamento Careggi-Meyer; metrotram Firenze-Prato; people mover stazione Santa Maria Novella – stazione Foster per un sistema integrato delle sue stazioni; nuovo stadio Franchi; Uffizi diffusi”.