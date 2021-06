Nardella: “Ecco come si svolgerà il bando del Franchi. Due gradi di concorso e un premio da un milione di euro per il vincitore”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “Lo stadio sarà strettamente connesso ad ogni mezzo di trasporto, locale e non. Viale Paoli sarà semi-pedonalizzato e verrà usato per raggiungere i vari impianti sportivi all’interno dell’area di Campo di Marte. Inoltre, costruiremo un parcheggio da 3000 spettatori vicino all’area ferroviaria. L’importo massimo per il concorso sarà di centonovanta milioni di euro per tutto l’intervento, iva inclusa. Il tetto per lo stadio sarà di 137,5 milioni. C’è la possibilità di affidare al vincitore sia progettazione definitiva che quella esecutiva e direzionale dei lavori. Su questo ci riserviamo di decidere nelle prossime settimane, in base anche al PnR“.

Continua così Nardella: “Il concorso si svolge in due gradi: nel primo selezioneremo le otto proposte migliori, nel secondo le finaliste saranno vagliate per decidere il migliore. Verrà dato al vincitore un premio pari ad un milione di euro, per gli altri sette un rimborso spese pari a 58mila euro. La commissione sarà unica per entrambi i gradi e sarà composta dai cinque ai nove elementi, di cui tre con laurea tecnica”.