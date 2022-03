Nardella: “Entro fine mese incontreremo la Fiorentina per il nuovo Franchi ma abbiamo già fatto tanti passi avanti. Deciderà il club se giocarci durante i lavori”

Intervento a Toscana Tv per il sindaco Dario Nardella che ha parlato del progetto per il nuovo Franchi e dei rapporti con la Fiorentina:

“Abbiamo analizzato tutto ciò che potevamo del progetto che ha vinto il concorso. Si tratta di un progetto sobrio, che valorizza la storia dell’opera di Nervi, pur rimanendo moderno. Lo studio che ha vinto ha già realizzato 140 stadi nel mondo, tra cui quello del City. Con Barone abbiamo analizzato i tempi, oltreché concordato la dislocazione di spazi come gli Sky box, i servizi, i ristoranti. Tra la curva nuova e quella originale, inoltre, si creerà una sala dove organizzare eventi e convegni. Ci metteremo subito al lavoro con i tecnici della Fiorentina e del comune.

Incontri con la Fiorentina? Sì, entro la fine di marzo e i primi di aprile, ma abbiamo già fatto tanti passi in avanti. Il progetto è molto ambizioso, parliamo di un investimento di 150 milioni di euro, più le opere da realizzare all’esterno dello stadio.

Se la Fiorentina ci giocherà durante i lavori? Il progetto consente di valutare entrambe le opzioni: far coesistere i lavori con l’attività della squadra, oppure utilizzare tutto lo stadio per i lavori facendo giocare la squadra altrove. Chiaramente cambia la tempistica, che nel primo caso rallenta, oltre ad avere meno posti disponibili. Sarà la Fiorentina a prendere la decisione migliore, il nostro compito è consegnarle uno stadio di livello. I gradoni? Chiaramente non bisogna guardare solo il bello e il brutto ma anche la funzionalità, su cui ci sono dei criteri Uefa che rimangono gli stessi”.