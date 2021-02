Nardella: “Espressione usata da Commisso? Non voglio cadere in polemica. Durante l’incontro di ieri la proprietà ci ha fatto sapere quali sono i margini di profitto per lo STADIO e presto…”

In una conferenza stampa sui dati global service, il Sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare ance della questione STADIO: “Riguardo all’espressione utilizzata da Commisso ieri, utilizzo lo stesso stile delle istituzioni, ovvero non cadere in polemica. Abbiamo incontrato Commisso e Barone, lo abbiamo fatto dopo il decreto del Ministero. Dopo ieri sono determinato ad andare fino in fondo, durante l’incontro di ieri la proprietà ci ha fatto sapere quali sono i margini di profitto per loro. Incontreremo i tecnici della Deloitte a cui esporremo i dati economici. Abbiamo ribadito quanto detto su Campi – ha detto Nardella – massima disponibilità a valutare ogni aspetto , una volta che ci verrà proposta la fattibilità tecnico economica. Lo faremo insieme alla Regione, al Comune di Campi e alla città metropolitana. La proprietà della Fiorentina è libera di fare ciò che vuole. Andiamo avanti sul restyling, stamani abbiamo parlato coi tecnici e gli assessori, abbiamo stimato mezzo miliardo di euro per Campo di Marte. 200 milioni di euro per il restyling dello stadio e le opere annesse, che il decreto non esclude. Questo investimento è già assicurato – ha concluso il Sindaco – per fare lo stadio ci vogliono infrastrutture, al Franchi arrivano la ferrovia, arriverà la tramvia e c’è già la viabilità e c’è la previsione di un parcheggio. Ci sono già le condizioni infrastrutturali per la massima connettività. L’adeguamento statico inizierà a fine febbraio. C’è massima collaborazione e questo è un atto di amore verso i nostri cittadini, verso la storia di Firenze e della Fiorentina”.

