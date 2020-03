Nardella: “Gli assembramenti visti a Firenze sono inaccettabili. Chi infrange le regole…”

Dario Nardella, sindaco di Firenze attualmente in quarantena per il Coronavirus, ha parlato al TGR Rai Toscana per fare il punto sulla situazione: “Io sto bene e non ho sintomi. Sto seguendo il protocollo della quarantena. Ho chiamato l’ASL, poi è scattata la necessità di stare in casa per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone positive al Coronavirus. Oltre ad essere obbligatoria, questa misura è anche utile. I tanti assembramenti delle ultime ore a Firenze? Assembramenti di quel tipo sono inaccettabili perché sono dannose. In mattinata ho firmato un’ordinanza in cui obbligherà i locali pubblici a mettere delle locandine per far rispettare le ordinanze di distanza di un metro tra una persona e l’altra. Chi infrange queste regole può incorrere in provvedimenti penali: e i locali possono essere chiusi. Fondamentali sono la disciplina e il senso di responsabilità”.