Nardella: “Ha vinto il progetto più fattibile e che rispecchia l’eleganza di Firenze. Sarà uno STADIO utilizzabile tutti i giorni”

A margine della cerimonia di presentazione del nuovo Franchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così: “Sono veramente molto contento, nessuno di noi avrebbe scommesso che saremmo arrivati fin qui. Devo ringraziare la giuria internazionale, il ministero dei beni culturali e la Fiorentina, che ha avuto pazienza ed è stata disponibile. I lavori per il nuovo Franchi inizieranno entro il 2023 e finiranno entro il 2026″.

E poi ha aggiunto: “Tutti i progetti erano belli. Ha vinto quello che rispecchiava l’eleganza e la sobrietà di Firenze, e che oltretutto tiene conto della sostenibilità e della fattibilità. Non si tratta solo di fare un progetto bello, ma anche che si possa realizza concretamente. Il nuovo Franchi valorizzerà la storia dell’architettura di Nervi, e allo stesso tempo avrà tantissimi spazi per fare in modo che lo stadio possa essere usato tutti i giorni”.

E infine: “Molto bello anche il modo in cui è stato progettato il nuovo parco di Campo di Marte, quartiere che verrà completamente riqualificato. Barone? Mi sembrava positivamente colpito. Voglio ringraziare lui e Commisso, insieme a loro studieremo tutte le fasi di realizzazione dello stadio. Mi hanno commosso le parole di Batistuta e Antognoni, hanno ragione nel dire che la storia della Fiorentina e del Franchi doveva essere rispettata. Famiglia Nervi? Era stata invitata ovviamente, ma non ha potuto presenziare per cause personali, non inerenti alla questione stadio”.