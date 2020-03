Nardella: “Ho incontrato Zingaretti: non ho sintomi ma resterò a casa per un po’”

Dopo la notizia di questa mattina relativa alla positività al Coronavirus da parte del segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, il sindaco di Firenze Dario Nardella sarà costretto a rimanere a casa per precauzione. Nardella infatti nei giorni scorsi era entrato in contatto con Zingaretti durante incontri istituzionali. Il sindaco ha voluto annunciare la decisione della sua “quarantena” con un breve video pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Non ho sintomi e sto bene, ma visto che ho incontrato di recente Nicola Zingaretti, per precauzione resto anche io a casa due settimane. Lavoro da qui e vi tengo aggiornati su tutto”