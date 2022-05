Nardella: “Ho parlato con Commisso, ha grande voglia di farsi rivedere a Firenze e noi lo aspettiamo”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha contattato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per fare un punto della situazione su diversi argomenti.

“L’ho chiamato in piena notte – ha detto Nardella – ed è stata una chiacchierata utile per sentirlo in forma e simpatico come suo solito. Mi ha anche esternato la sua grande voglia di farsi rivedere a Firenze e io non ho potuto che rispondergli subito che lo aspettiamo”.

E ancora: “Spero di vederlo questa estate e così gli reitererò i complimenti chi gli ho appena fatto sia per la qualificazione in Europa della Fiorentina e sia per il Viola Park“. La notte del contatto è stata quella tra lunedì e martedì.