Nardella: “I tempi sul Franchi saranno più veloci di qualsiasi progetto per uno stadio nuovo. Il denaro che servirà non sarà preso dalle tasche dei fiorentini”

In diretta a Radio Bruno, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha toccato l’argomento inerente allo Stadio Franchi: “Il nuovo impianto avrà il museo della Fiorentina all’interno, quello del calcio storico, ristoranti e centri congressi. Non sono interventi che si possono fare in pochi mesi. Sarà necessario fare anche le strutture per arrivarci. I lavori sullo Stadio inizieranno prima della fine del mio mandato. I tempi sul Franchi saranno più veloci di qualsiasi progetto per uno stadio nuovo. I soldi per il Franchi saranno pubblici. Rispetto la volontà della Fiorentina che non vuole investire sul Franchi. Il denaro che servirà non sarà preso dalle tasche dei fiorentini. Quanta “scossa” ha dato Commisso? Ho sempre avuto grande rispetto per lui e ha fatto un grande investimento con il Centro Sportivo a Bagno a Ripoli. Totale collaborazione con lui ma devo andare avanti per la mia strada. Avrà sempre le istituzioni ad aiutarlo e a sostenerlo”.

0 0 vote Article Rating