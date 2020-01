Nardella: “I tifosi della Fiorentina non meritano questi attacchi. Capisco che forse c’è un po’ di nervosismo per una sconfitta non prevista ma…”

Anche il sindaco Nardella, attraverso il Corriere dello Sport-Stadio, ha difeso il popolo viola finito nel mirino da parte del tecnico nerazzurro e del suo presidente: “Credo che i tifosi della Fiorentina non meritino questi attacchi. Capisco che, forse, c’è un po’ di nervosismo per una sconfitta non prevista. Basta che non si oltrepassi il limite – ha concluso -, perché, ripeto, i tifosi della Fiorentina non meritano le critiche che hanno ricevuto”. Qualcuno farà la prima mossa, porgerà la mano? Per adesso il clima resta teso.